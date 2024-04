Plus de formations en éducation financière pour les femmes ?

Existe-t-il une inégalité dans la gestion financière entre les hommes et les femmes ? Il semblerait que non. Tant pour certains, hommes et femmes sont outillés pour gérer.

D'où viennent alors les idées reçues qui persistent à dire que les femmes ont quelques soucis avec la gestion financière ? "Le problème des femmes est qu'elles ont tendance à considérer que ce n'est pas une priorité ou sinon une responsabilité", pensent d'aucuns.

Pour Jessica Allogo, fondatrice de "Les petits pots de l'Ogooué", les hommes et les femmes ne sont pas outillés pour ça. Tant ce n'est pas une compétence qu'on apprend. "Chacun évolue en faisant de son mieux".

De même, soutient le coach en éducation financière, Verlaine Assoumou, les revenus de la femme sont très souvent inférieurs à ceux des hommes. Ce qui entraîne de manière générale qu'elles sont plus intéressées par les sources de revenus supplémentaires.

Malheureusement, la gestion de ces revenus se fait de manière maladroite et occasionne plus d'endettement que de création de richesse. "D’où l'importance de les former au leadership (pour travailler sur leur assertivité) et éducation financière pour une meilleure gestion de l'argent."

À côté de cela, ajoute-t-il, il y a la pression familiale qui s'exerce sur les femmes pouvant entraîner une mauvaise gestion des revenus de l'entreprise et étouffer ses chances de croissance. D'où la nécessité des formations à leur endroit !