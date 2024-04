IJM : pour la fin des disparités autour de l’indemnité journalière de maternité

Saviez-vous qu’il existe une grosse disparité dans la maternité, selon que l’on est travailleuse du public ou salariée du privé. Ainsi au public, les femmes en congés de maternité continuent de percevoir leur salaire en temps et en heure.

Tandis qu’au privé, elles sont justement… privées de revenus durant 3 mois et demi. Et c'est à leur reprise d'activité qu'elles entament des démarches auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui paie quand bon lui semble.

On parle d’ailleurs des impayés de près de 7 ans déjà au niveau de la Caisse. C’est pour que cesse cette différenciation qu’est née en 2019, sur le réseau social Facebook, la communauté "Mon Indemnité journalière de maternité (IJM), mes droits", ainsi qu'une association éponyme pour dénoncer ce deux poids deux mesures.

"Nous luttons pour la non-discrimination des femmes en situation de maternité", explique Anne-Myra Ossouka Ndiaye, fondatrice de la communauté et de l’association IJM.

Avec ces 2 plateformes, les membres entendent inciter les autorités compétentes à se pencher sur les textes qui encadrent le congé de maternité.

"Sachant que nous sommes là face à un cas de violence économique", tranche la fondatrice. Pour elle, il faut que cesse le stress subi depuis de nombreuses années par les femmes du privé.

Et pour se faire entendre de fort belle manière, Mme Ossouka Ndiaye et sa communauté de près de 600 femmes ont envoyé leur contribution au dialogue national via la plateforme Mbova.

"Nous n'avons hélas pas été conviées, mais espérons que ceux qui y sont, traiteront de la question". Hier, Journée nationale de la femme, les femmes de l’association IJM entendaient se faire entendre de façon symbolique au Dialogue national inclusif.

Le fait que cette journée ait été décrétée fériée n’a malheureusement pas aidé à la matérialisation de ce projet. Quoi qu’il en soit, le combat est là. Et la communauté IJM espère que les autorités compétentes prêteront l'attention qu'il faut à cette préoccupation.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon