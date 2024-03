Cité de la Démocratie : doit-on ou peut-on la ressusciter ?

Nombreux ne savent pas avec exactitude ce qui y est prévu, encore moins ce qu'est devenue la Cité de la Démocratie après la démolition des joyaux architecturaux qui faisaient sa fierté et celle de tout un peuple pendant plus de 40 ans. Un pan de l'histoire du Gabon, parti en ruines, pour une raison dont on peine, des années plus tard, à comprendre les motivations. Mais, il est permis d'espérer, car tout ne semble pas pour autant perdu...

Construite en 1977 à l'initiative de feu le président Omar Bongo Ondimba, pour accueillir le sommet de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine), la cité de la Démocratie est un site chargé d'histoire et de symboles, pour avoir abrité d'autres grands événements qui ont marqué l'histoire du Gabon.

On pense principalement à la Conférence nationale des forces vives de 1990. Sa destruction - et nombreux s'accordent à le dire -, aura été une façon d'effacer la mémoire de toute une nation, de faire voler en éclat l'histoire de tout un peuple.

Pourquoi tient-on à effacer ce pan de notre histoire commune, se demandait-on à l'époque ? "On rase un édifice utile, chargé d'histoire et qui a coûté des milliards à l'État pour un projet sans fondement qui finalement n'a jamais vu le jour. Et, voilà le pays privé d'une salle de conférences internationales digne de ce nom", réagissait un adjudant-chef major de la GR à la retraite.

Aujourd'hui, on parle de construction d'infrastructures modernes. Peut-on reconstruire ces symboles sur lesquels reposait une partie de l'histoire du Gabon ? Peut-on les restituer ou les restaurer ? Sauf à penser que le CTRI, dans son vaste projet d'infrastructures prioritaires sur le site, ramène ces vestiges pour le bien du Gabon et des généra- tions futures.

Rien n'est certain ! Tant il n'est pas évident de réécrire ou de restaurer l'histoire. En créer une nouvelle qui tissera son propre lien avec le peuple sur un lieu qui a déjà avec lui une certaine symbolique, oui ceci semble le plus logique. Wait and see...