UNOCA : la situation de la sous-région présentée au Conseil de sécurité

D'ailleurs, François Louceny Fall a souligné que cette pandémie a eu pour conséquence, entre autres, la crise économique caractérisée aussi par une contraction de la croissance dans la sous-région. "Le ralentissement des activités socio-économiques prive les États des ressources dont ils ont besoin pour répondre à l'impact socio-économique de la pandémie, avec le risque de créer des troubles sociaux", a dit l'orateur. Non sans toutefois exprimer sa satisfaction de constater que les gouvernements et les institutions régionales ont pu "s'adapter au nouveau contexte de crise. Ils assurent la continuité de certaines activités cruciales".

En outre, le chef de l'UNOCA félicite les États pour leurs efforts en vue de limiter l'impact de la pandémie sur les droits économiques et sociaux des citoyens. Y compris en adoptant des mesures financières visant à préserver les emplois et apporter une assistance aux couches les plus vulnérables de leurs populations.