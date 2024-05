Transition : le référendum en décembre prochain

Le Comité constitutionnel national dirigé par la ministre de la Réforme des institutions, Murielle Minkoué- Mintsa a vraiment du pain sur la planche depuis sa mise en place.

En effet, ce Comité, contrairement aux deux autres, à savoir le Comité de suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Dialogue national et le Comité de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des conclusions du Dialogue national inclusif, installés au même moment, travaille d'arrache-pied. Celui-ci ne disposant pas d'un espace temporel indé ni, à la di érence des deux autres, doit rendre son travail dans moins d'un mois.

Le temps presse donc pour les membres de cette structure. Dans quelques jours, ce Comité doit ainsi livrer la première mouture de la nouvelle Constitution qui sera présentée aux plus hautes autorités avant d'être soumise à la Constituante et, pour finir, avant la convocation du collège électoral pour son adoption sur référendum dont la tenue pourrait intervenir au mois de décembre 2024 si rien ne vient contrarier ce calendrier énoncé par la ministre de la Réforme des institutions mercredi dernier au cours de la rencontre avec les membres du Comité technique mis en place par le ministère de la Communication pour la délivrance des accréditations aux hommes et femmes des médias dans le cadre du Dialogue national inclusif d'avril dernier.

Le travail acharné du Comité constitutionnel national témoigne de la volonté des autorités de la Transition de respecter scrupuleusement le calendrier qu'ils se sont fixés et dont le point d'orgue sera l'élection présidentielle d'août 2025 qui marquera aussi la n de la période exceptionnelle que nous vivons présentement.

Notons que la rencontre entre Murielle Minkoué-Mintsa et les journalistes regroupés au sein du Comité du technique susmentionné a également donné l'occasion au membre du gouvernement d'hexorter les journalistes à rendre compte de tout ce qui va se faire après que le rapport général a été remis au chef de l'État.

Il s'agira pour eux de relayer avec le même professionnalisme les informations liées cette fois à l'après-Dialogue. Le travail des trois comités susmentionnés, l'élaboration des textes réglementaires et législatifs font partie des éléments que doivent suivre les journalistes pour donner une information juste et crédible au public.

A.M.

Libreville/Gabon