Oligui Nguema-Diaspora : une rencontre empreinte de convivialité

Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux annonçaient une rencontre houleuse entre le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la diaspora gabonaise en France, Principauté de Monaco, Andorre, Suisse et Portugal, notamment avec les activistes qui ont pignon sur rue dans l'Hexagone. Plutôt que de se livrer à une foire d'empoigne, la rencontre qui a rassemblé plus de 5 000 personnes a été plutôt empreinte de courtoisie, de res-pect mutuel et de sincérité.

Ces retrouvailles ont permis aux membres du gouvernement présents d'expliquer les avancées enregistrées depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI. Surtout dans les domaines de la route, la lutte contre le chômage, l'accompagnement des entreprises, le paiement des pensions, etc.

À son tour, la diaspora a remercié le président de la Transition pour la création du Haut-commissariat de la diaspora destiné à l'accompagnement des compatriotes. Elle s'est dite prête à contribuer à rebâtir le Gabon et à être un pourvoyeur de financements.

Par ailleurs, la diaspora gabonaise a salué la tenue et les résolutions du Dialogue National Inclusif (DNI). Ces moments ont également été marqués par la remise officielle au chef de l'État du rapport consolidé des 700 projets de la diaspora gabonaise, inscrits sur la plate-forme "Akoma" par le consulat général, à l'occasion de l'arrivée du numéro un gabonais en France. Après analyse, ils seront éligibles au financement par la Banque commerciale pour l'entrepreneuriat des jeunes mis en place par l'État.

Pour sa part, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a, entre autres, lancé un appel aux investisseurs de la diaspora pour leur implication dans l'économie du pays. Non sans les inviter, en tant qu'ambassadeurs du Gabon en Europe, à être actifs sur leur sol et à mettre à profit leur expérience.

À noter que la communauté gabonaise vivant en France est estimée à 35 000 personnes, pour environ 1 826 boursiers. Elle dispose de 1 600 entreprises répertoriées par l'ANPI.

A.M & O'N.

Libreville/Gabon