L'UE entend renforcer son partenariat avec le Gabon

Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a eu une séance de travail, le 30 mai dernier à la Primature, avec Cécile Abadie, l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Sao Tomé et Principe et auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Il s'agissait pour la diplomate européenne de faire le point sur le partenariat entre l'Union européenne et le Gabon. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé les échéances en cours, certaines initiatives en développement, ainsi que l'élaboration d'une feuille de route conjointe pour les mois et les défis à venir.

S'agissant de l'organisation du dialogue de partenariat entre le Gabon et l'Union européenne, c'était l'occasion pour les deux parties de définir ensemble les modalités de ce dialogue et de fixer une date, tout en travaillant sur le format de cet échange.

Le Gabon, couvert de forêts à plus de 88 %, joue un rôle crucial dans le domaine climatique et environnemental tant au niveau régional qu'international. Consciente de cette importance, la diplomate européenne a abordé ce sujet en soulignant l'appui de l'Union européenne aux investissements au Gabon.

Dans cette logique, Cécile Abadie a présenté au chef du gouvernement les modèles de soutien que l'UE pourrait apporter à la Transition en cours au Gabon, en particulier pour les prochaines étapes.

"La France, a-t-elle dit, est un État membre de l'Union européenne, donc lorsque les relations se consolident avec un État membre, elles se consolident également avec l'Union européenne dans son ensemble. Nos partenariats et nos soutiens sont généralement pleins de synergie et très complémentaires. J'espère que cette visite (du chef de l’Etat Oligui Nguema en France, Ndlr) contribuera à créer un nouvel élan et un nouvel intérêt économique pour le Gabon".

De son côté, le Premier ministre a informé la diplomate de ses projets de réforme majeurs pour les mois à venir.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon