PSD : coup dur pour Pierre-Claver Maganga Moussavou dans la Zadié

"(...) Considérant nos engagements avec notre base électorale, nous, militants et élus du Parti social démocrate de la Zadié, décidons de manière unanime et solennelle, ce jour, devant l'histoire, de démissionner du Parti social-démocrate (...)". C'est la principale information tirée de la lettre de démission des militants et élus du PSD dans le département de la Zadié (Mékambo), province de l'Igooué-Ivindo, signée du député du 2è siège dudit département, Franck Atabo Bokamba Ndombi. Laquelle est parvenue à notre rédaction, hier, date de ladite démission.

Elle est adressée au président du PSD, Pierre-Claver Maganga Moussavou. À la question de savoir pourquoi, cette lettre de démission qui engage tous les militants et militantes de la Zadié n'est signée que du seul député Atabo Bokamba Ndombi, ce dernier contacté au téléphone, a répondu que "les documents signés de tous les autres démissionnaires vont suivre". D'une manière générale, les démissionnaires regrettent "avec amertume" que le leader du PSD "s'est totalement démarqué de ses engagements et de sa nouvelle vision". Laquelle tournait autour du respect et du rejet du sectarisme que d'aucuns reprochent au PSD.

Il faut souligner que dans la Zadié, le PSD a un député et 11 élus locaux y compris le maire de la commune de Mékambo, dont nous avons reçu la lettre de démission au moment où nous mettions sous presse. Tous disent soutenir désormais la politique du chef de l'État, par ailleurs "Distingué camarade président" du Parti démocratique gabonais (PDG), Ali Bongo Ondimba.

O'. N.

Libreville/Gabon