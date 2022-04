L'association Women of Africa (WOA) de solidarité internationale, a organisé la première édition du concours international des grandes voix lyriques d'Afrique le samedi 9 avril dernier au Palais de la Porte Dorée à Paris en France. Et s'il vous prenait l'envie de savoir pourquoi un concours de voix lyriques, entendu que la culture africaine n'a pas particulièrement ce répertoire musical en son sein. Détrompez-vous intime Patricia Djomseu, Présidente déléguée de WOA. Tant l'idée de l'organisation de ce concours est partie du constat que l'Afrique est passionnée de musique classique du fait d'une culture de l'oralité très ancrée sur le continent. Elle a donc de très belles voix qu'il faut valoriser.

Quoi qu'il en soit, le jury du concours, présidé par Patricia Petibon, a sacré la Gabonaise Adrianna Bignani-Lesca, première grande voix lyrique d'Afrique. Elle reçoit ainsi le premier prix dans la catégorie "Opéra", et remporte un montant de 1 500 € soit près d'un million de francs CFA. Adrianna a aussi remporté le deuxième prix dans la catégorie ''Mélodie et Lieder'' et empoche 500 € soit plus de 300 000 francs CFA. Interprète de Junon dans Platée à l’Opéra national de Paris en fin de saison, la mezzo-soprano originaire du Gabon sera invitée à participer au concert des Voix lyriques d'Afrique au théâtre des Champs-Élysées samedi 16 avril prochain.

À préciser que l 'association WOA a plusieurs antennes en Afrique dont une au Gabon avec pour présidente le Dr Sandrine Itou-Y-Maganga. Si les sélections pour le concours susmentionné n'ont pu être organisées au niveau local du fait de la pandémie à Covid-19, la WOA Gabon est très active sur le terrain. Elle organise ainsi entre autres des dons de livres scolaires et de lectures à l'intérieur du pays, forme des femmes commerçantes sur la fabrication de conserve pour ne pas perdre leurs denrées invendues. Et désormais, travaille à la formation, réinsertion et soutien à la bibliothèque en milieu carcéral.

