SGEPP : début des travaux d’un centre emplisseur de gaz GPL à Moanda

S'inscrivant dans une dynamique d'accroissement de ses capacités en matière de distribution de ses produits, la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers (SGEPP) vient de lancer le chantier de construction d'un centre emplisseur de gaz GPL à Moanda, dans la province du Haut-Ogooue. Ce nouvel équipement sera dédié à une distribution plus efficiente du gaz GPL dans la ville minière et dans les autres provinces avoisinantes. Le projet, dont la réalisation est confiée principalement aux opérateurs Infra TP et Sogeco, comprend non seulement un volet sur la distribution finale proprement dite, mais inclut aussi des aspects inhérents à la sécurisation des principaux sites, du transport du gaz, des réservoirs et des autres équipements nécessaires à la réussite de ce chantier éminemment technique.

Avec pour objectif de remplir 1 600 bouteilles de gaz à fréquence régulière, ce centre sera, dans sa phase opérationnelle, alimenté depuis Owendo par la voie ferrée. Prenant en compte les éventuels besoins futurs, l'infrastructure est conçue pour permettre, le cas échéant, le doublement de sa capacité de remplissage. La clientèle visée est composée des ménages et différentes sociétés du Haut-Ogooue, de l'Ogooue-Lolo et d'une partie de l'Ogooue-Ivindo.

Ce passage à Moanda des dirigeants de l’entreprise comportait aussi un volet RSE interne. " Il s’est agi de la livraison d'une nouvelle cantine dotée de matériels modernes, la mise en service d'un nouveau bâtiment aux normes les plus modernes, avec connexion wifi et donc de travail en visioconférence par exemple, et la réhabilitation de l'éclairage du dépôt ", a indiqué le directeur général Andy Félix Makindey Nze Nguema.

GMNN

Libreville/Gabon