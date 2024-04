Gabon-Chine : de nouvelles perspectives à l'horizon

Les festivités marquant les 50 ans d'amitié entre le Gabon et la Chine ont débuté hier et ont été entre autres marquées par une conférence-débat sur le thème "Partenariat stratégique de coopération globale : enjeux et perspectives".

Un tour de table qui a vu la participation des intervenants issus des deux pays. Les échanges ont permis de mettre en lumière les nouvelles attentes des deux parties liées par un demi-siècle d'amitié.

Si, cinquante ans en arrière, les termes dudit partenariat pour la partie gabonaise étaient orientés vers des domaines tels que l'agriculture, la pêche, l'élevage, la santé, l'éducation, etc., aujourd'hui, a relevé le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye, en termes de perspectives, dans la vision qu'incarne le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, il a été instruit au gouvernement de mettre en oeuvre les cinq piliers du Plan national de développement de la Transition (PNDT 2024-2026).

"Le Gabon veut compter avec la Chine pour examiner la faisabilité technique, humaine et financière de l'ensemble de ces piliers en vue d'une coopération toujours consolidée au bénéfice de nos deux pays'', a relevé Regis Onanga Ndiaye.

La grande conférence de commémoration a donc permis de réfléchir sur les nouveaux termes de la coopération entre les deux pays pour des lendemains mutuellement profitables aux deux États partenaires.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon