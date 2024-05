Fête du travail : Setrag sous le signe de la relance Post Covid-19

Avec ses 44 agents décorés dont, (37) dans la catégorie des dix ans, (03) pour les vingt ans et (04) dans tranche des trente ans, la Société d'Exploitation du Trans-gabonais (SETRAG), qui a placé ces festivités sous le signe de la relance a, à l'instar de nombreuses entreprises à travers le pays, pris part au premier défilé dédié à la fête du travail post covid le 1er Mai 2024 L'esplanade du Sénat sis au boulevard triomphal a servi de cadre aux sociétés pour cette cérémonie riche en couleurs sous le regard attentif du président de la transition, président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

En effet, après plusieurs années de turbulences dues à la pandémie COVID-19 et l'arrêt du trafic pendant plusieurs mois pour cause d'éboulement qui a sérieusement endommagé la voie ferrée en 2023, il était important pour la Setrag et ses employés en cette année 2024 de renouer avec cette tradition qui existe depuis 138 ans. Les festivités ont pu prendre différentes formes selon les sites et les filiales de l'entreprise. Les cérémonies officielles ont été organisées, au cours desquelles les dirigeants de la Setrag ont prononcé des discours rendant hommage aux travailleurs et soulignant leur contribution essentielle au développement de l'entreprise et du pays. " Je commence par encourager nos heureux médaillés. Ce n'est que le fruit de votre engagement, patience et détermination. Recevez au nom de toute la direction et au mien nos sincères félicitations Vous savez tous que vous pouvez compter sur nous. Les échanges ont toujours été ouverts entre la direction que je dirige et vous et je sais que vous savez apprécier les efforts consentis pour la bonne marche de l'entreprise. Votre entreprise voulais-je dire, qui a su compter sur vous lorsqu'elle a traversé des moments difficiles l'année dernière où presque tout était en arrêt. Je ne vais pas vous freiner dans votre élan festif, juste vous souhaiter une bonne fête du travail post Covid 19 à tous " a déclaré Christian Magni, directeur général de l'entreprise de transport ferroviaire. "Cette fête du travail 2024, est une occasion de remercier la direction pour les acquis obtenus.

Ce 1er mai 2024, est important pour la Setrag, de réaffirmer son engagement envers nous ses employés et de valoriser nos contribution à la réussite de l'entreprise. Nous sommes reconnaissants envers la direction de l'entreprise car, beaucoup a été fait. Le dialogue est franc entre la direction et nous les partenaires sociaux donc je peux dire cet après-midi que le soleil est au beau fixe', a concédé Thierry Abessolo, par ailleurs président du comité d'organisation de la dite cérémonie et partenaire social de l'entreprise. Des moments de convivialité et de partage ont été organisés pour les employés et leurs familles, avec notamment des repas, des animations musicales, de l'humour de la tombola et des jeux divers. Une ambiance bon enfant qui s'est poursuivie tard dans la soirée et sanctionnée par une photo de famille pour la postérité.

Josiane MBANG NGUEMA

Libreville/Gabon