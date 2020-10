Primature : la coopération franco-gabonaise évoquée

C'était à la faveur de la rencontre, hier à la Primature, entre le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, et l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autié.

Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu hier, à son cabinet, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Gabon, Philippe Autié. Ce dernier a été introduit au cabinet de la Première ministre par le ministre des Affaires étrangères, Pacôme Boubelet Boubeya.

L'échange entre le chef du gouvernement et son hôte a essentiellement porté sur les questions liées au renforcement de la coopération entre le Gabon et la France. Tout en reconnaissant que son hôte et lui avaient déjà travaillé dans le cadre de la défense, le diplomate a ainsi saisi cette opportunité pour présenter ses vœux de succès au chef de l'administration gabonaise. Non sans ajouter que la rencontre d'hier était l'occasion de faire le tour d'horizon des relations qui lient les deux pays. Lesquelles, selon lui, ''restent excellentes''.

Par ailleurs, l'ambassadeur de France dans notre pays a estimé qu'il était opportun de chercher les voies et moyens de relancer la coopération entre Libreville et Paris quelque peu impactée, depuis plusieurs mois, par la pandémie à Covid-19. ''Nous avons passé en revue l'ensemble des secteurs de cette relation, notamment l'économie, la culture, la coopération au niveau des questions de défense, de sécurité intérieure et la situation sanitaire'', a déclaré le diplomate français.

Reposant sur le dialogue, le respect mutuel et la confiance, les relations Gabon-France sont multiformes et sous-tendues par un cadre juridique sans cesse renforcé et réadapté. Ce, pour tenir compte de l'évolution des deux pays.



Martina ADA METOULE



