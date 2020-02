PDS : Troisième congrès ordinaire en vue

Le président dudit parti politique, Séraphin Ndaot Rembogo, l'a annoncé samedi dernier lors de sa rentrée politique dans la province de l'Estuaire.

Le week-end écoulé, la salle Alexandre Ndaot Rilogue du siège du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS), dans le quatrième arrondissement de Libreville, a accueilli les militants et sympathisants de cette formation politique dans le cadre de sa rentrée politique dans la province de l'Estuaire. Après les coordinations provinciales de l'Ogouée-Maritime, de la Ngounié et du Moyen-Ogouée, le tour est revenu à l'Estuaire de relancer ses activités en présence du président du PDS, Séraphin Ndaot Rembogo.

Cet événement a été également marqué par la présentation des nouveaux responsables des structures et organismes spécialisés du PDS. À ce titre, le leader de cette chapelle politique qui se réclame de "l'opposition responsable" s'est appesanti sur la redynamisation du PDS, en vue d'une meilleure reconquête du terrain. Toute chose qui permettra d'engranger des résultats lors des échéances politiques à venir, selon Séraphin Ndaot. Ainsi, pour y parvenir, le parti du président du Conseil national de la démocratie (CND) entend mettre en œuvre son credo basé sur la sociale démocratie avec, à la clé, son discours ''mobilisateur et fédérateur''.

Dans la même foulée, Séraphin Ndaot Rembogo a annoncé la tenue prochaine du troisième congrès ordinaire de son parti. À l'en croire, deux villes pourraient accueillir ces assises, à savoir Libreville et Port-Gentil.



Martina ADA METOULE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique