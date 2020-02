Perenco : Trois nouveaux contrats pétroliers

D’une superficie de 5161 km2, ces champs d’exploration très prometteurs pour lesquels Perenco s’engage à investir 90 millions de dollars (55 milliards de francs) sont tous situés dans le sous-bassin nord du domaine pétrolier onshore, dans la province de l’Ogooué-Maritime.

L’État et la compagnie pétrolière Perenco sont désormais liés par trois Contrats d’exploration et de partage de production (CEPP). Vendredi 14 février dernier, à l’immeuble du 2-Décembre, les documents y relatifs ont été signés par le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, son collègue de l’Économie, Jean-Marie Ogandaga, et le directeur général délégué de l’entreprise pétrolière, Baptiste Breton.

Le premier CEPP concerne le bloc dénommé Ezila n°G4-260, le deuxième Onembe n°G4-261 et le troisième Evaro n°G4-262. D’une superficie de 5 161 km2, ces champs d’exploration pour lesquels Perenco s’engage à investir 90 millions de dollars (55 milliards de francs) sont tous situés dans le sous-bassin nord du domaine pétrolier onshore, dans la province de l’Ogooué-Maritime. C'est-à-dire non loin des infrastructures de Perenco Oil & Gas Gabon et Addax Petroleum Oil & Gas Inc.

Pour le DG délégué de Perenco, cette date est très importante pour l'entreprise. Car elle marque un objectif commun relativement au développement des ressources pétrolières et gazières du domaine minier du pays.

"La signature de ce jour est donc le reflet de l'attachement que Perenco porte à ces blocs et l’intérêt manifesté à l’égard du nouveau Code pétrolier", a indiqué Baptiste Breton.



Styve Claudel ONDO MINKO



