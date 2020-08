PDG/Sanctions : au nom de la cohésion

Le terme apparaît d'ailleurs dans le texte rendu public samedi, à travers l'exhortation faite à l'ensemble des cadres : "prendre conscience du poids de leurs responsabilités et (à) faire preuve d'exemplarité et de cohésion".

L'allusion à l'ambiance qui avait prévalu au moment du vote de la réforme du Code pénal est claire. Rarement les élus "pdgistes" avaient autant tiré à hue et à dia, le "vote dissident" exprimé par un nombre significatif d'entre eux et expliqué par certains sur les réseaux sociaux plongeant la direction du parti dans le plus grand embarras. La réaction de sa Commission permanente de discipline (CPD) paraît donc à la mesure de la confusion créée par ces divergences.