PDG : vers une plateforme des associations affiliées ?

Tirer les leçons du passé et rectifier par la même occasion le tir. C'est désormais ce à quoi s'attelle le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais (PDG).

Après Eloi Nzondo, secrétaire général adjoint 2, chargé des relations avec les partenaires politiques et associatifs et de la veille de l'environnement politique, en tournée de consultation depuis quelque temps auprès des partis membres de la Majorité présidentielle, voilà que son "camarade", Axel Jesson Denis Ayenoue, secrétaire général adjoint 6, en charge de l'UJPDG et des Fédérations de l'étranger, se prête à un exercice similaire auprès des associations alliées.

Une mission, dit-il, confiée par le distingué-camarade-président, Ali Bongo Ondimba. Pour débuter le périple, le responsable de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais (UJPDG) s'est rendu hier au siège de "L'Appel des Mille et Une", une association chapeautée par Dr Nicole Assele, par ailleurs, déléguée générale du Centre des libéraux réformateurs (CLR).

"Nous sommes venus discuter avec la présidente de l'association (...) de la future collaboration avec le PDG ; bien entendu sur instructions du président qui souhaite que nous ayons une collaboration beaucoup plus étroite entre notre parti et les associations soutenant sa politique. Et ce, pour un développement harmonieux de notre pays", a déclaré la tête de file de l'UJPDG.

Objectif : rechercher l'efficacité dans l'action et le contrôle du domaine public. "Les associations et le parti peuvent être des forces de propositions et d'accompagnement des pouvoirs publics dans la gestion de la cité", a-t-il ajouté.



Yannick Franz IGOHO



