Covid-19 : plus de 700 000 morts dans le monde

Jusqu'à hier, le bilan épidémiologique du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde laissait apparaître près de 19 millions (18 743 867) de cas confirmés dans le monde, et plus de 700 000 (707 555) morts. Une menace d'autant plus réelle dans plusieurs pays qu'une reprise incontrôlée de l'épidémie s'envisage de plus en plus.

Aux États-Unis, par exemple, le nombre de nouveaux cas continue d'exploser. On relevait, hier, 49 716 nouvelles contaminations, et 733 morts ces dernières 24 heures. Les régions les plus touchées sont la Californie, le Texas, la Floride et l'État de New York qui, à eux quatre, regroupent plus de 39 % des cas aux États-Unis.

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde, compte désormais près de 96 000 morts. L'Argentine a, de son côté, annoncé des chiffres records de 168 décès et 6 792 infections au cours des 24 dernières heures, selon le ministère de la Santé. Aux Philippines, plus de 27 millions de personnes à Manille et dans quatre provinces voisines, soit environ le quart de la population de l'archipel, ont été reconfinées mardi avec à peine 24 heures de préavis.

En pleine période de vacances et d'insouciance estivales, la France fait face à une augmentation des cas de Covid-19. Si le nombre des morts reste bien en deçà de ce qu'on enregistrait au cœur de la pandémie au printemps, d'autres chiffres poussent les autorités à tirer la sonnette d'alarme. Sur la semaine du 20 au 26 juillet, le taux a bondi de 54 % (5 592 au total), et on compte désormais plus de 1 000 nouveaux cas par jour.



Frédéric Serge LONG (synthèse)



