Parlement : les statuts des huissiers et greffiers sur la table des députés

Devant la Commission des lois présidée par le député Gabriel Malonga Mouele, la ministre de la Justice, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, a présenté deux projets de textes, hier. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°00004/PR/2020 portant statut des huissiers de Justice en République gabonaise et celui portant ratification de l'ordonnance N00005/PR/2020 fixant le statut particulier des greffiers.

Ces deux lois en préparation, selon l'hôte des députés, visent à combler les limites constatées dans les domaines concernés. Des textes ''obsolètes et inadaptés aux exigences d'une profession dont l'exercice doit s'arrimer aux nombreuses évolutions du droit et susciter une plus grande motivation grâce à un déroulement de carrière davantage innovant et attractif''.