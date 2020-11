Nécrologie : le Pr Fidèle Mengue Me Engouang n'est plus

C'est sur le tard qu'il est arrivé en politique. Car, il était d'abord, et avant tout, un universitaire. Un universitaire de haut vol, sans aucun doute l'un des plus brillants de sa génération en droit public avec, comme domaine de prédilection, les finances publiques.

Doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université Omar-Bongo (UOB), du haut de son érudition, le Pr Fidèle Mengue Me Engouang a formé, avec humilité, rigueur et intégrité, de nombreux étudiants aussi bien à l'UOB qu'au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, au Togo, etc. Car, avec le temps, cet enseignant émérite, agrégé en droit public, homme humble, affable, d'un abord facile, avait acquis une reconnaissance internationale. Prix des années de dur labeur, d'une vie presque entièrement dédiée à la recherche et à la science.