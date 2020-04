Mesures présidentielles : Les modalités de mise en œuvre connues aujourd'hui

Dans son allocution du 3 avril dernier, le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé une série de mesures relatives à la lutte que mène le Gabon contre la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Lesquelles mesures impliquaient trois secteurs : santé, social et économie. Par la même occasion, le numéro un gabonais instruisait le gouvernement quant à leur mise en œuvre imminente.

Rappelons que parmi les mesures décidées par le chef de l'Etat, il y a, entre autres, la création de 60 centres de tests sur l'ensemble du territoire ; la gratuité des tests dans les structures publiques ; 4 milliards de francs pour la gratuité des factures d'électricité des personnes les plus fragiles et économiquement faibles, et 2 milliards pour l'ensemble des factures d'eau ; la gratuité des transports terrestres assurés par les compagnies publiques ; etc.