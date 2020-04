Covid-19 : La Sobraga produit et offre une solution hydroalcoolique...

La Société des brasseries du Gabon a lancé, le 23 mars dernier, la fabrication et le conditionnement d’une solution hydroalcoolique qui sera offerte aux employés, et gratuitement mise à la disposition des autorités pour approvisionner les structures de santé.

Face à la crise sanitaire qui frappe le Gabon et le monde entier, les moyens logistiques et techniques de la Société des brasseries du Gabon (Sobraga), en sa qualité d'entreprise citoyenne et responsable, ont été mis à contribution pour fabriquer et conditionner une solution hydroalcoolique en grande quantité.

Ainsi, grâce à des laboratoires aux standards internationaux et des équipements de dernière génération, mais aussi aux compétences scientifiques et techniques de ses services, la Sobraga est en mesure de produire environ 1000 litres de solution hydroalcoolique par semaine depuis le 23 mars 2020. Cette solution sera distribuée aux 1300 employés et à leurs familles à travers le pays. Elle sera également gratuitement mise à la disposition de l'Etat, pour approvisionner les centres de santé et les centres d’accueil dédiés à la lutte contre le Covid-19.

Le coronavirus est, en effet, très contagieux et se propage principalement par contact humain. Etant donné qu’il présente une durée de vie de plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur la peau, le textile, le métal ou encore le bois, la désinfection des mains tout au long de la journée est donc un des principaux leviers de la lutte contre cette pandémie. D'où l'importance de cette dotation de la Sobraga.



Maxime Serge MIHINDOU



