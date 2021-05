Mairie : Renforcer la coopération intercommunale

Après cinq années de "léthargie" (Ndlr : la dernière Assemblée générale s'étant tenue les 17 et 18 mars 2016 à Lambaréné), l'Association des maires du Gabon (AMG) a relancé ses activités hier à la faveur de la réunion de son Bureau exécutif dans un hôtel de la place. Une réunion ô combien importante à laquelle ont participé les édiles venus de tous les coins du Gabon.

Dès l'entame des travaux, Eugène Mba, actuel président de l'AMG a exhorté ses collègues à œuvrer au renforcement de la coopération intercommunale mais également au rayonnement de leur regroupement. "Après plusieurs années d'interruption, cette réunion revêt un caractère important marquant la relance de nos activités qui matérialisent l'intercommunalité devant prévaloir au sein de nos communes. Ces échanges nous permettent d'enrichir chacun à son niveau les expériences que nous vivons dans nos différentes communes", a déclaré le président de séance. Durant ladite réunion, huit points inscrits à l'ordre du jour ont été passés au peigne fin par les participants. Entre autres, l'épineuse question de la gestion foncière par les conseils locaux, le bilan financier de l'AMG et les préparatifs de l'Assemblée générale à venir. À l’issue de la réunion, l'édile de Libreville a salué la pertinence et la qualité des travaux. S'agissant des écueils inhérents à l'application de la loi sur la décentralisation, ce dernier a tout de même relativisé la situation actuelle.

" (...) Il y a quand même certains aspects sur lesquels la décentralisation est opérante. Les prérogatives dont nous jouissons maintenant nous permettent de réaliser un certain nombre d'actions. Nous avons l'état civil et les budgets que nous gérons, ce sont des pans de la décentralisation (...)". Et de poursuivre : "(...) Si jusque-là la loi sur la décentralisation n'est pas totalement appliquée, nous espérons qu'avec les efforts qui sont entrepris et les lois votées à l'Assemblée nationale qu'elle se mette progressivement en place et nous permette de réaliser les investissements que nous souhaitons".