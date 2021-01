Hôtel de ville : Se focaliser sur l'essentiel

POURQUOI cette mauvaise nouvelle provenant du rapport sur les effectifs à l'entame de son exercice ? Pour Eugène Mba, le nouveau maire de Libreville, c'est tout de même une épine dans le pied qui risque de rendre malaisée sa marche en avant. D'autant qu'il s'agit de l'épineux dossier concernant le sempiternel problème des effectifs pléthoriques à l'Hôtel de Ville.

On ne pouvait être aussi mal servi pour bien commencer. Mais, pour le maire qui nourrit le projet de faire de Libreville " une ville écologique " (un vaste programme dont la réflexion et la mise en œuvre vont nécessiter des ressources intellectuelles et techniques), ce genre de " patate chaude " ne doit pas revêtir un caractère rédhibitoire. Au regard de son ambition, il ne devrait donc lui concéder qu'un intérêt accessoire pour s'attarder sur les aspects déterminants de son programme.

Car, de l'empreinte qu'il marquera dépendront l'estime et la satisfaction de l'opinion. Ainsi, la valeur du jugement que les uns et les autres porteront sur son action durant son magistère à la tête du Conseil municipal de Libreville sera à l'aune de la réalisation (ou non) de son projet pour la communauté. C'est vers cela que doivent tendre ses efforts actuels et à venir, en se focalisant sur des investissements pour ce chantier écologique sur Libreville.