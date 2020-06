Décès d'Issoze Ngondet : les réactions

- Ali Bongo Ondimba (président de la République, chef de l'État ) : "Il fut un grand serviteur de l’État, doublé d’un patriote sincère qui aura consacré sa vie au Gabon et aux Gabonais. Comme l’a montré son parcours, il avait, chevillé au corps, le sens de l’intérêt général. Emmanuel Issoze Ngondet s’en est allé ce jour, trop tôt. C’est une perte immense pour notre pays. À titre personnel, je garde à l’esprit le souvenir d’un ami fidèle et loyal, dont le soutien n’a jamais fait défaut. Hommage à lui et condoléances à sa famille. Puisse-t-il désormais reposer en paix."

- Alain-Claude Bilie-By-Nze (ministre d'État aux Affaires étrangères) : "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris (...) le décès d'Emmanuel Issoze Ngondet, grand serviteur de l'État. Haut cadre du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur du Gabon dans de nombreux pays à travers le monde, ambassadeur du Gabon à l'Union africaine puis aux Nations unies. Plusieurs fois ministre, puis Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel laisse l'image d'un homme affable, attachant, profondément amoureux de sa province et de son pays. Il aura servi l'État avec engagement, loyauté et sacerdoce. Nous étions liés par une profonde amitié faite du respect que nous avions l'un pour l'autre et de l'engagement que nous avions en partage pour notre province et notre pays. Le ministère des Affaires étrangères et l’ensemble des missions diplomatiques et postes consulaires présentent leurs condoléances les plus émues à la famille de l’illustre disparu. Puisse son parcours exemplaire en inspirer plus d'un."