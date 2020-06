Gabonais agressé en Allemagne : en attendant le résultat de l'enquête ouverte à Berlin

L’agression d'un compatriote en Allemagne a fait réagir les autorités gabonaises, lesquelles ont condamné cet "acte de racisme". Mercredi dernier, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Alain Claude Bilie-By-Nze, l'a d'ailleurs fait savoir à Pascal Richter, l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon, lors d'un entretien.

Le diplomate allemand, qui s'est exprimé sur cette affaire du Gabonais, a indiqué que "nous avons reçu une note verbale de l’ambassade du Gabon à Berlin et nous partageons le choc, la consternation, l’émoi causé par cet acte ignoble". Non sans confirmer à son hôte qu'une enquête a été ouverte au parquet de Berlin, et l'assurer de ce que, "le moment venu, nous allons partager les résultats le plus vite possible avec l’ambassade du Gabon à Berlin, mais aussi avec le ministère des Affaires étrangères ici au Gabon".

Si aucune information n'a été communiquée à la presse sur l’auteur présumé de l’acte, le diplomate allemand a dit espérer que cette agression soit un cas isolé.



Guy-Romuald MABICKA



