CDH : La Garde des Sceaux présente à la 43e session

Les travaux de la 43e session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme (CDH) se sont ouverts lundi dans la capitale helvétique. La Représentante permanente de l'Autriche auprès de l'Office des Nations unies à Genève, Elisabeth Tichy-Fisslberger, préside cette session ordinaire à laquelle prennent part plusieurs pays membres dont le Gabon représenté par notre ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Erlyne Antonela Ndembet-Damas. On note également la présence du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Lors de la session dite ''principale'' en 2020, le CDH examinera essentiellement les rapports présentés par les experts des droits de l'Homme et d'autres organes spécialisés en enquête sur les thèmes ayant trait à la situation des droits de l'Homme dans plus d'une quinzaine de pays. À ce titre, la cheffe de la délégation gabonaise prendra la parole. Dans son discours, Erlyne Antolena Ndembet-Damas va réaffirmer l'engagement de notre pays à garantir de manière effective, les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.