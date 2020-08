17-Août : de nombreuses attentes

Bien que l'heure soit à la fête, pour de nombreux compatriotes, la commémoration, dans quelques jours, du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est également synonyme de nombreuses attentes. Tant la crise économique, accentuée par la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, les plonge dans une profonde inquiétude. Celle de voir leurs conditions de vie se dégrader davantage, au fil du ralentissement de la machine économique et de la propagation du Covid-19.

C'est dire qu'ils attendent particulièrement des pouvoirs publics, une initiative forte, claire et objective en vue de la relance de l'économie nationale. Le tout, adossé à la consolidation de l'État de droit, au renforcement de la démocratie, à l'amélioration du système de santé, la réhabilitation du réseau routier, l'accroissement des capacités d'accueil et des performances des structures scolaires, la lutte contre les inégalités, une meilleure gouvernance, etc.

Bref, ils espèrent vivement que cette commémoration marque le renouveau de l'action publique en termes de crédibilité, d'efficacité, de prise en compte et de résolution des difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés. Un véritable changement de paradigme pour le bien de tous.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



