Vaccination : les personnes prioritaires sont connues

FACE à la vague actuelle de la pandémie de Covid-19 qui semble plus virulente que la première, le gouvernement gabonais est en train de finaliser son plan national de vaccination. L'objectif à terme étant de freiner le rythme actuellement élevé de propagation de la maladie.

Une fois lancée, ladite campagne de vaccination s'intéressera en premier aux personnes à la santé fragile. Il s'agit de celles souffrant d'hypertension artérielle, de diabète, d'asthme, etc., ainsi que des personnes âgées accusant d'autres faiblesses de santé. Bien sûr, le plan de vaccination prévoit dans ses priorités, les personnes qui sont fréquemment en contact avec les populations : le personnel de santé chargé de s'occuper des patients au quotidien dans les hôpitaux, les Forces de défense et de sécurité.

Cette seconde catégorie s'occupant de faire respecter les mesures gouvernementales dont le respect du couvre-feu, la fermeture des bars et le port des masques. Un rôle qui les place, comme le personnel médical, en première ligne de la lutte sanitaire.

Au Gabon, entre le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, le taux de positivité est passé de 0,5 % à plus de 4 % . En décembre 2020, le nombre de cas actifs était à 75. Aujourd’hui, ces cas sont à plus de 1 000 dont une majorité de cas asymptomatiques.

GM.NTOUTOUME-NDONG

