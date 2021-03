Liste des Panthères : Patrice Neveu assume ses choix"

l'union : Vous avez communiqué à la Fédération gabonaise de football la liste des 24 Panthères devant affronter dans quelques jours les Léopards de la RDC et les Palancas Negras d'Angola. Cette liste ne semble pas faire l'unanimité. Bien au contraire, vous êtes critiqué par une frange des supporters gabonais. Que leur répondez-vous ?

Je me suis donc isolé. Une dizaine de jours plus tard, à quelques jours de mon retour au pays, à Libreville, j'ai refait le test qui s'est encore avéré positif. Raison pour laquelle je n'ai pu donner cette conférence de presse. Encore moins parler par visioconférence, parce que souffrant. Maintenant, je me porte bien et compte rentrer au pays ce samedi. Pour revenir à votre question, vous convenez avec moi qu'une liste de joueurs n'a jamais fait l'unanimité dans l'opinion. Jamais ! Il y a, c'est naturel, toujours des mécontents. Qu’à cela ne tienne, j'ai confectionné cette liste de commun accord avec mon adjoint Yala et le coach des gardiens.