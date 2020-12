Transport : Air Burkina dessert à nouveau Libreville

Cette reprise des vols de cette compagnie, suspendue il y a plusieurs mois, ne peut que réjouir les clients et les responsables, comme l'a souligné l'ambassadeur du Burkina-Faso au Gabon, Saïdou Zongo. "C'est un jour inoubliable pour le transport aérien africain, pour les voyageurs du continent et pour la compagnie Air Burkina", a-t-il indiqué.

En effet, pour lui, "qu'il s'agisse des voyageurs en partance pour le Burkina, ou l'Afrique de l'Ouest, à partir de Libreville, ou ceux allant vers Libreville ou l'Afrique centrale, à partir du Burkina, Air Burkina vient tout simplement reprendre son rôle essentiel de vecteur dans les flux migratoires, y compris la circulation des marchandises et du fret. Air Burkina est non seulement un facteur de renforcement de la proximité entre le Gabon et le Burkina Faso, avec en prime une hausse du taux de fréquentation des aéroports de Ouagadougou et de Libreville, mais également un formidable outil d’intégration entre les deux sous-régions Afrique de l'ouest et Afrique centrale".