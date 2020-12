Covid-19 : vingt-cinq nouvelles contaminations à Libreville

En pleine campagne de dépistage gratuit du coronavirus dans la capitale, le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon poursuit ses efforts en vue d'endiguer ce virus qui tue des centaines de milliers de personnes à travers le monde.

Ces efforts se traduisent également par la récente mise sur pied des brigades mixtes ayant pour mission de veiller au respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le Covid-19 dans notre pays. Lesquelles sont déployées, pour l'instant, uniquement à Libreville et ses environs, du fait du nombre de cas qui remontent progressivement dans la capitale. Depuis le 25 novembre dernier, les nouveaux cas enregistrés ne le sont que dans la capitale et ses environs. La communication du Copil du 2 décembre confirme d'ailleurs cette réalité. En effet, sur les 3 288 prélèvements effectués par le Copil, 25 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, uniquement à Libreville où 3 216 prélèvements ont été réalisés. Un diagnostic qui démontre un certain relâchement des mesures de lutte contre ce virus chez de nombreux citoyens.

Ayant effectué 72 prélèvements dans le Moyen-Ogooué à Lambaréné, le Copil n'a diagnostiqué aucun cas de Covid-19 dans cette partie centrale du pays. S'agissant de la prise en charge, 6 personnes sont hospitalisées et 6 autres se trouvent en réanimation. 23 personnes ont été déclarées guéries du Covid-19, ramenant ainsi à 90 le nombre de cas actifs.

Au total, sur 306 661 prélèvements effectués par le Copil depuis le début de la pandémie dans notre pays, 9 239 cas ont été testés positifs dont 9 089 guéris et 60 décès.



Cherolle MISSOUKI



