Transition : les premiers engagements et réalisations sociales du CTRI

AU lendemain de la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), nombre de compatriotes laissés-pour-compte par l'ancien régime, ont fondé leurs espoirs sur les nouvelles autorités. Particulièrement sur le plan social. De ce côté, chômage, absence de postes budgétaires, cherté du coût de la scolarité et bien d'autres donnent des migraines à beaucoup.

Devant ce tableau sombre, le CTRI a pris des mesures fortes pour résoudre un certain nombre de problèmes. À commencer par la mise en solde de 1 000 postes budgétaires pour le secteur de l'éducation nationale qui a soulagé plus d'un. À cela s'ajoute la gratuité des frais d'inscription et de réinscription dans les établissements publics et confessionnels. Sans compter le rétablissement de la bourse dans le secondaire. Des mesures à fort impact qui ont permis cette année aux parents d'élèves de préparer sereinement cette rentrée des classes.

De même, le CTRI, dans sa volonté de soulager le plus grand nombre, a décidé récemment de la mise sous gestion privée de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs). Cette décision a déjà permis un paiement à date de la pension retraite du mois en cours. Dans cet élan de nationaliser les secteurs clés, la CTRI entend poursuive son engagement en faveur des Gabonais et Gabonaises de toutes les couches sociales. Et pour mener à bien cette mission, l'idée est de cibler les failles et d'agir en conséquence. Cela passe donc par la prise en compte des agents de l'État encore sur le bas-côté et qui, comme d'autres, attendent de mettre à profit leurs connaissances.

C'est donc dire que la nouvelle ère impulsée depuis le 30 août dernier, et qui devrait se poursuivre pour combler le retard accusé, va s'étendre à plusieurs autres pans sociaux. En bonne place, figurent la question de l'eau dans les ménages, l'insécurité galopante à Libreville et ses environs. Des chantiers, dans le cadre de la Transition, qui sont d'une importance capitale pour le pays.

H.N.M

Libreville/Gabon