Transactions bancaires : La BEAC veut voir clair

Selon un expert gabonais, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Étant donné que cette directive entre naturellement dans le cadre des activités de suivi de l'institution.

Selon la Commission bancaire d'Afrique centrale (Cobac), la Cémac compte 65 établissements de crédit (dont 11 établissements financiers). Lesquels sont répartis dans les États membres. Au Cameroun, on totalise 15 banques et 8 établissements financiers ; en Centrafrique, 4 banques ; au Congo, 11 banques ; au Gabon, 10 banques et 3 établissements financiers ; en Guinée Equatoriale, 5 banques ; et au Tchad, 9 banques.