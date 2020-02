Politiques pharmaceutiques : Harmonisation en zone Cemac

Pendant quatre jours, les participants en apprendront sur le modèle de renforcement des capacités de réglementation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'outil d'analyse comparative globale et sur les défis à relever pour améliorer l'accès à des produits de santé de qualité garantie.

Le représentant de l'OMS, le Dr Magaran Monzon Bagayoko a, pour sa part, indiqué qu'un “système de réglementation inapproprié ou sous-performant constitue (...) un risque potentiel d'introduction de médicament et autres produits médicaux sous-standards et de qualité inférieure, menaçant ainsi la santé des populations”. En effet, selon le représentant de l'OMS, “au moins un médicament sur dix dans le pays à revenu faible ou intermédiaire est soit faux, soit de qualité inférieure, les antipaludéens et les antibiotiques étant les plus falsifiés”.