Sucaf : comment éviter la pénurie de sucre ?

Spécialisée dans le transport ferroviaire, Setrag a mis en place un plan de continuité des activités permettant d’éviter les ruptures de stocks des produits de première nécessité sur le marché, dont le sucre produit à Franceville par Sucaf-Gabon.

Partenaire indispensable dans l’atteinte des objectifs de Sucaf Gabon, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) achemine plus de 900 conteneurs de sucre par an, depuis l’usine de production de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, jusqu’à Libreville. Selon le directeur commercial et marketing de Sucaf-Gabon, Donald Ollo Nguema, cela équivaut à 18 000 tonnes transportées, soit 75 % des opérations de remontée du sucre vers la capitale. Le reste s’effectuant par voie terrestre.