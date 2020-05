Réfection des voiries de Libreville : près de 60 % des travaux déjà réalisés.

60 % du chantier sont déjà réalisés, soit un total de 25 km sur les 45 km à bitumer. La séance de travail tenue en fin de semaine dernière par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a donné l’opportunité au directeur général de l’entreprise adjudicataire, Colas Gabon, Christophe Briges, de faire le point du niveau d’exécution de ce chantier qui, à terme, devra faciliter l’accès à plusieurs quartiers de la capitale gabonaise.

En présence des ministres de l’Économie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, des Infrastructures, Léon Bounda Balonzi et de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, et leurs délégués, Christophe Briges a rassuré le chef du gouvernement du respect des délais de livraison et de la qualité du travail accompli. "Les travaux se déroulent à grande vitesse. Aujourd’hui, nous sommes à peu près à 60 % d’avancement, soit 25 km de voiries réalisés sur un total de 45 km. L’opération va se terminer d’ici la fin de cette année'', a-t-il fait savoir. Les quartiers ciblés sont Nzeng-Ayong, Diba-Diba, Cité-de-la-Caisse, Cité-Mébiame et Bas-de-Gue-Gue.