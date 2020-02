Politique semencière : Tirer les leçons catastrophiques du passé

C'est clair, sans bonnes semences en amont, pas de plantations, ni de productions agricoles en aval. Le gouvernement prend la décision de relancer la politique semencière au moment où les vivres frais se font rares sur le marché de Libreville, suite à la suspension, par le syndicat des importateurs de bananes, de leurs activités. Ces derniers protestent contre le trop-plein des taxes qui plombent leur commerce.

La politique semencière n'est pas nouvelle. Elle a existé au lendemain du colloque de Mouila en 1975, qui interpella les pouvoirs publics sur cette grave situation d'abandon de l'agriculture. À l’issue de ce colloque, une stratégie du développement agricole axée sur trois volets fut adoptée et matérialisée par un schéma directeur : création des unités agro-industrielles (Agrogabon, Hévégab, Sosuho, SIEAB, Sogadel, Sonadeci, Socagab) ; la mise en place des Opérations zonales intégrées (Ozi) à Lebamba, Medouneu, Fernan-Vaz et Moabi, etc. Le 11 mars 1976, l’agriculture est déclarée " comme priorité des priorités".