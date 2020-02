Nécrologie : Le Pr Donation Mavoungou tire sa révérence

La communauté scientifique gabonaise est en deuil. Le professeur de médecine Donatien Mavoungou s'est éteint, mercredi soir, à l'âge de 72 ans. Le chercheur s'était rendu célèbre avec son invention, l’Immunorex DM28, précédemment connu sous l’appellation de IM28. Le "DM28" étant "Donatien Mavoungou né le 28", expliquait-il.

En effet, il a vu le jour le 28 août 1947 à Ndendé (Ngounié). Jusque-là, les causes de son décès ne sont pas encore connues. Mais l'on relève que l'homme de science gabonais aurait cependant été fortement affecté par la disparition récente d'un autre brillant universitaire, le Pr André Moussavou Mouyama, ancien recteur de l’Université des sciences de la santé (USS), un proche parent et un de ses meilleurs complices. "Il n’a pas supporté le décès de son frère, on le sentait très affecté", a confié un proche.

Le Pr Donatien Mavoungou s'était beaucoup investi dans la recherche médicale, jusqu'à mettre au point ce médicament, l’Immunorex DM28, qu'il qualifiait de révolutionnaire, ''facile, simple, sans effets indésirables contre le Sida''. Son invention commençait à avoir une reconnaissance internationale.

C'est ainsi qu'un institut de recherches basé en France s'est inscrit dans le projet de développement du médicament. Une autre entité, en l'occurrence l’Institut international pour le développement & soutien à la recherche scientifique (IDSRSI), s’est aussi engagée pour appuyer le chercheur gabonais dans les procédures, non seulement de fabrication, mais également d'obtention du certificat de mise sur le marché de ce médicament.

Et c'est au moment où toutes ces formalités sont en voie de finalisation que l'éminent chercheur tire sa révérence.



ENA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société