Police nationale : stop aux violences

Cette répression rapidement relayée par les réseaux sociaux via des vidéos virales – elle s'est soldée par des blessés –, n'a pas moins écorné l'image du ministre de tutelle, Lee White, qui a été quelque peu vilipendé sur la toile.

De fait, la faute des grévistes était d'avoir fait du tintamarre, à l'aide de tonneaux vides et de vuvuzelas. Perturbant le déroulement des activités en toute sérénité au sein du ministère. Du moins pour les personnels non grévistes. En effet, dans un contexte marqué par des cas de mort d'homme, notamment en France et aux États Unis, nos pandores et autres flics gagneraient à tirer les leçons des erreurs commises par leurs frères d'arme ailleurs. Lesquels se retrouvent aujourd'hui, pour certains, dans le collimateur de la même justice dont ils sont pourtant le bras séculier.