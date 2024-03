PNDT : 3 000 milliards pour 288 projets

Ce sont au total 288 projets qui ont été retenus dans le Plan national de développement pour la Transition (PNDT). La réalisation de cet important programme devrait coûter à l'État la bagatelle somme de 3 000 milliards de francs CFA. Ces chiffres ont été rendus public hier à Libreville lors de l'ouverture de l'atelier de validation technique dudit plan.

Les travaux ouverts par le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, assisté du vice-Premier ministre chargé de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barro Chambrier dont le département ministériel a établi le PNDT.

Le programme repose sur 5 piliers : la réforme des institutions et la transition politique ; le développement des infrastructures stratégiques ; l'intensification de la stratégie de diversification de l'économie ; le développement social inclusif ; le renforcement de la durabilité environnementale et de la résilience aux changements climatiques.

"Les orientations stratégiques attachées à cette vision se fondent sur l'ambition de construire et d'ériger des pôles de croissance sur le territoire national, en vue d'accompagner le redressement et la transformation structurelle de notre économie, facteurs de création de richesses, d'emplois et de lutte contre la pauvreté", a indiqué le vice-Premier ministre.

L'exécution du PNDT est prévue sur une période glissante de 3 ans.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon