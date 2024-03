Recrutement : Trianon Homes en détection des talents !

UN patron qui partage sa vision plaçant l’homme au cœur de la boîte. Café, thé, viennoiseries pour détresser les postulants. Entretien relax pour casser l’ambiance souvent trop rigoureuse de ces moments. L’approche, aux allures d’une journée portes ouvertes de ce moment de quête de talents se voulait novatrice.

CE vendredi matin au quartier Alibadeng, c’est la journée du recrutement de Trianon Homes. Elle a pour objectifs d’attirer les talents exceptionnels, pour intégrer les équipes de la boîte tant nombre de projets se profilent à l’horizon qui auront besoin d'être comblé en spécialités diverses.

Et pour attirer ces pépites et leur donner des arguments pertinents de vouloir faire partie des effectifs de la boîte, Trianon Homes a déployé le grand art. Petites viennoiseries et autres friandises, eau café et thé servis aux candidats. Sous la tente apprêtée pour accueillir les candidats, on commente cette nouvelle approche du recrutement. Bianca Odounga est sous la tente. Elle attend son tour de passer en entretien pour le poste de marketing communication et infographie. C'est une habituée des entretiens et elle reconnaît que c'est bien la première fois qu’on lui sert des viennoiseries à un entretien. "J'ai l'impression que l'humain est au centre de leurs préoccupations… ça aide à décompresser et donne envie d'intégrer les effectifs".

Elle est confiante en tout cas. Kopa Jean est là aussi pour un entretien pour le poste de logisticien. Lui est plutôt surpris qu’on ne reçoive pas les candidats par ordre d’arrivée. Et ne se laisse pas impressionner par les petits fours sur un coin de la table. Il ne sait pas ce qui l’attend et préfère se concentrer avant que n'arrive son tour ! Tony Mba Akoue autre candidat au poste de magasinier gestion de stocks trouve l’accueil qui lui a été réservé atypique. "Ce n'est pas souvent que je vois ce genre de rencontre avec une certaine sympathie, sans trop d'écarts entre le personnel et les candidats. … il y a une belle humanité dans le recrutement", pense-t-il.

C’est ainsi que l’a voulu le directeur général de Trianon Homes, Folly Koussawo : un cadre convivial pour décomplexer l'entretien d'embauche souvent stressant. Tant ici la vision de ce promoteur constructeur est de favoriser des talents ''que nous faisons éclore et grandir au sein de la boîte''. À quoi Il faut ajouter les trois valeurs de la boîte partagée aux candidats : "pratiquer la justice, chercher le meilleur de chacun, et dire que les gens comptent'', explique M. Koussawo. Soit !

Et si ce jour-là, il n'était pas question de repartir avec des contrats d'embauche fin prêts, une trentaine de talents a été détectée. ''Ce n'est pas un recrutement de masse. L'idée est de faire des présélections et de revoir les candidats qui ont des maximums de potentiels pour plus tard procéder à des recrutements plus traditionnels avec des tests pour sélectionner ceux qui vont nous accompagner.'' Quoi qu'il en soit, l'approche était inspirante et les candidats, du moins la majorité a apprécié.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon