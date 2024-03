Le chef de l'Etat échange avec la Confédération de la "Diaspora gabonaise multicontinentale G10"

Présente à Libreville dans le cadre du prochain Dialogue national inclusif, une délégation de la Confédération de la "Diaspora gabonaise multicontinentale G10", conduite par sa coordinatrice générale, Marie-Josée Ngomo-Klutsch, a été reçue par le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

La rencontre, qui a eu lieu au palais de la présidence de la République, a vu la présence entre autres du ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Intégration sous-régionale et des Gabonais de l'Etranger, Régis Onanga Ndiaye.

Plus de deux heures durant, le chef de l'Etat et ses hôtes ont abordé plusieurs questions relatives au processus de Transition en cours. Occasion pour Mme Ngomo-Klutsch et les siens de présenter leur structure au numéro un gabonais et de dire ce qu'ils peuvent apporter au processsus entamé le 30 août 2023.

Par rapport au Dialogue national inclusif qui va s'ouvrir la semaine prochaine, la Confédération de la "Diaspora gabonaise multicontinentale G10" entend apporter ses idées et débatrre avec les autres participants. Pour faire en sorte que "le Gabon que nous voulons tant, que voulons différent puisse vraiment émerger après les discussions que nous allons avoir", a souligné sa coordinatrice générale.

Non sans ajouter en substance qu'en tant que "Diaspora, nous voulons que l'on nous reconnaisse constitutionnellement et institutionnellement en tant qu'acteurs économiques de ce pays, et participer pleinement à son développement comme le font d'autres diasporas pour leurs pays."

A noter que la "Diaspora gabonaise multicontinentale G10" se veut une "diaspora associative et entrepreunariale", c'est-à-dire qui a des projets pour le développement du Gabon.

A ne pas confondre avec la "diaspora militante".

ONDOUBA'NTSIBAH

Libreville/Gabon