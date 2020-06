PME : quid de l’accès aux crédits bancaires pour les PME ?

À cette occasion, quatre panélistes, à savoir Étienne Ramba, directeur général d’UBA-Gabon ; Alban Etho, directeur des risques de crédit chez Ecobank ; Yvan N’Na Mboma, directeur général de Cofina-Gabon et Hugues Yondzi, président de la plate-forme Oser entreprendre au Gabon (Oseg) avaient pour interlocuteur le ministre en charge des PME/PMI Hugues Mbadinga Madiya.

"Les Hokano Network Meeting sont des réunions d’affaires pour cadres, dirigeants et entrepreneurs. Ils visent à offrir une plateforme de rencontre périodique et de partage d’informations entre cadres, dirigeants et entrepreneurs gabonais autour des situations vécues et des difficultés rencontrées, qu’elles soient d’ordre commercial, fiscal ou comptable", a indiqué Karl Bobemane, directeur de l’agence Hokano.