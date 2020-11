Pétrole : les ambitions de l'APPO déclinées à Niamey

Les assises de la capitale nigérienne ont été précédées, le 17 novembre, par la 6e réunion ordinaire des membres du Conseil exécutif, qui a passé au crible les décisions prises lors du 38e Conseil des ministres du 15 juin dernier. Parmi les décisions prises : le transfert du siège de l’APPO d’Abuja au Nigeria à Brazzaville en République du Congo ; l’approbation de l’accord de siège ; le report du sommet des chefs d’État en 2021; la commission d’une étude détaillée sur l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique à la lumière de la pandémie de Covid-19 et de la COP21.

"Depuis le début de la réforme de l'ancienne APPA (Association africaine des producteurs de pétrole), il y a quelques années, les défis de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique sont pratiquement les mêmes. Outre la volatilité des marchés pétroliers, qui touche tous les producteurs de pétrole, en Afrique nous avons des défis particuliers ; de la surdépendance aux recettes d'exportation du pétrole, technologie et finances étrangères et, dans certains cas, même des ressources humaines", a rappelé Foumakoye Gado, ministre nigérien du Pétrole et président en exercice de l'APPO.