Covid-19 : que risquent les personnes prises en flagrant délit ?

Par exemple, les opérateurs économiques qui ne respecteront pas les différentes règles édictées seront passibles de sanctions allant du paiement d’une amende à la fermeture pure et simple de leurs espaces commerciaux. Le gouvernement, notamment, veut mettre toutes les chances de son côté, dans le but de protéger sa population contre le Covid-19.

On sait également que le Code pénal gabonais prévoit, en son article 249, des sanctions graves à l'encontre de quiconque met gravement en danger la vie ou la santé d'autrui, contamine sciemment autrui. Celui-ci est puni de 15 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 20 millions de francs au plus. L'alinéa 1 de ce même article prévient également que quiconque expose directement autrui à un risque immédiat de mort est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus, et d'une amende de 5 millions de francs au plus.