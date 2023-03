One Forest Youth Forum : quelles retombées ?

EN marge du One Forest Summit, il s'est tenu du 27 au 28 février à Libreville, une version jeunesse de cette rencontre autour des enjeux forestiers. Il y était tout aussi question du partage d’expériences ainsi que de discussion sur les défis à relever pour préserver les forêts du monde. Soit près de 700 00 jeunes sensibilisés aux enjeux de la gestion durable des forêts tropicales et de la biodiversité. Après deux jours d'échange, un manifeste de la jeunesse s'articulant autour de 13 recommandations a été présenté par leur porte-parole, Tamarah Moutotekema Boussamba, aux chefs d'États et de gouvernement.

Au sortir de cette rencontre quels résultats concrets ? Déjà le One Forest Youth Forum a accouché d'un One Forest Youth Initiative. Une initiative qui a aussitôt obtenu un financement d'un million d'Euros de la France pour soutenir le programme de volontariat et de mobilité croisé pour la gestion durable des forêts et l'adaptation aux changements climatiques. Lequel doit démarrer dans 6 mois, avec la signature d'une convention de partenariat entre la coordination du One Forest Youth Initiative et France volontaires. Il bénéficiera par ailleurs de l'accompagnement des ministères en charge de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle. Un autre acquis non négligeable : tout comme le One Forest Summit, le One Forest Youth Forum a été mué en événement annuel. Il se déroulera dans plusieurs pays à travers le monde et devient de facto un des programmes du One Forest Youth Initiative.

Enfin, plusieurs partenaires sont disposés à collaborer avec le One Forest Youth Initiative : l'UNESCO, l'Union européenne, la CEEAC, Arise, le Fonds gabonais d'investissement stratégiques (FGIS). Dans le même élan, la "Southbridge" du président Lionel Zinsou est prête à accompagner le One Forest Youth Initiative dans sa stratégie de mobilisation de son basket fund autour du programme de volontariat et de mobilité croisée.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon