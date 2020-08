NTIC : le digital accessible à tous

Sous le thème "le Digital, un tremplin pour l’Afrique en temps de crise", ces journées sont dédiées à toutes les personnes intéressées par le numérique. Elles vont, dans la première édition, traiter d’une thématique qui lie l’Afrique, le Digital et la crise mondiale du Covid-19.

Parrainées par Liliane Massala, secrétaire générale du ministère de la Communication, ces journées ont pour objectif de susciter un plus grand intérêt des Africains en général et des femmes en particulier pour le Digital.

À noter que pour pallier les contraintes liées aux mesures barrières en temps de crise du coronavirus, les JPOV by DigieWomen School se tiendront en ligne via Zoom et seront diffusés en live sur Facebook et LinkedIn aux heures programmées.