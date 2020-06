Grève : jugée illégale par Lee White

"Ce mouvement, déclenché par ce syndicat, n’est pas conforme à la loi et je le leur ai signifié très clairement. Par ailleurs, je constate, pour le regretter, que les déclarations et certaines revendications de ce syndicat, y compris leurs déclarations tous azimuts, ne relèvent pas de l’action syndicale mais plutôt du domaine politique alors même que les syndicats, dois-je le rappeler, ont pour missions de défendre les intérêts professionnels, sociaux ou encore économiques des travailleurs dans le cadre des missions clairement définies par la loi", explique le membre du gouvernement.

Aussi, pour Lee White, est-il hors de question de revenir sur les nominations qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l’Etat. Non sans arguer de ce que les fonctionnaires qui ont dernièrement été promus à ces hautes responsabilités au sein de son administration sont pétris d’expérience et très compétents. D’autant que certains ont même contribué à la formation et au renforcement des capacités de nombreux cadres du ministère.