FAO : Promouvoir une agriculture saine et durable

LE siège du bureau sous-régional de la FAO vient d'abriter, par visioconférence, un atelier sur l'usage des pesticides, autour d'un Programme de renforcement des capacités des pays à identifier et d'un suivi des incidents relatifs aux Préparations pesticides extrêmement dangereux (PPED) et Pesticides extrêmement dangereux (PED). De même que la promotion des alternatives nécessaires aux PPED et aux PED mis en œuvre depuis 2018 au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale.

La rencontre visait à développer et à mettre en œuvre une stratégie capable de mieux diagnostiquer l’empoisonnement aigu dû à une utilisation inappropriée des pesticides de synthèse, de rapporter les cas d’empoisonnement dus à ces pesticides et d’identifier et promouvoir les méthodes alternatives nécessaires, en lieu et place des pesticides dangereux identifiés.

Au cours de cette rencontre, il était question de présenter aux parties prenantes et aux partenaires les principaux produits résultant de la mise en œuvre du projet, avec un accent particulier sur les résultats de la prospection des préparations pesticides chimiques utilisées sur l’ensemble des territoires des pays bénéficiaires, les listes des pesticides en circulation ainsi que les résultats sur la sensibilisation des acteurs du secteur agricole.

Le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, s'est réjoui des résultats de cette initiative qui fait la promotion d'une agriculture saine et durable à travers de bonnes pratiques agronomiques et d’utilisations sûres de pesticides alternatifs.



Jean MADOUMA



